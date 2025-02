Riapre la stagione turistica delle Isole Borromee: tra novità e tradizione, dal Lago Maggiore alla nuova apertura dei castelli di Cannero

A partire da sabato 15 marzo, le destinazioni Terre Borromeo riaprono per la nuova stagione turistica che proseguirà fino al 2 novembre. Un viaggio che unisce cultura, natura e bellezza, con tante novità e iniziative pensate per soddisfare ogni tipo di visita, in coppia, in famiglia, o in gruppo, alla ricerca di cultura e sport.

La grande novità della stagione turistica 2025 è l’apertura dei Castelli di Cannero che si aggiungono all’itinerario storico-culturale del Lago Maggiore. Situato di fronte alle cittadine di Cannero e Cannobio, al confine con la Svizzera, il nuovo sito museale è il frutto di un imponente progetto di recupero che prenderà il via a giugno. I Castelli di Cannero saranno raccontati attraverso un percorso narrativo e didattico che guiderà i visitatori alla scoperta della sua affascinante storia. L’audio guida, scaricabile sul proprio dispositivo, renderà la visita ancora più coinvolgente.

In attesa della grande inaugurazione sarà possibile vivere le bellezze del Golfo Borromeo. All’Isola Madre nuove specie e varietà di bambù e felci arboree arricchiranno ulteriormente il suo straordinario patrimonio botanico e le celebri collezioni.

L’Isola Bella, celebre per i suoi capolavori barocchi custoditi nel Palazzo e nel giardino all’italiana, offre un’atmosfera unica anche per passeggiare nel borgo tra le case dei pescatori e le boutique del Vicolo del Fornello. Molti sono gli scorci panoramici che si possono ammirare lungo l’isola, sorseggiando per esempio un cocktail con vista lago dalla caffetteria dei giardini.