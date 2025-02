Richieste di risarcimento danni da oltre due milioni di euro per l’omicidio di Fabio Ravasio

Richiesta di risarcimento danni da oltre due milioni di euro – 2.150.000 euro circa – da parte dei genitori e del cugino di Fabio Ravasio, che si sono costituiti parte civile nel processo per l’omicidio del 52enne parabiaghese, ucciso lo scorso 9 agosto in un agguato orchestrato in modo da far credere che l’uomo fosse stato investito da un pirata della strada poi datosi alla fuga.

Dai difensori delle parti civili è arrivata anche la richiesta di sequestro conservativo per i beni degli otto imputati chiamati a rispondere del delitto, quattro dei quali risultano non avere immobili all’attivo. Chi beni immobili all’attivo ne ha è invece la “mantide” Adilma Pereira Carneiro, la “regista” dell’omicidio di Fabio Ravasio secondo la ricostruzione cui è approdata l’inchiesta della Procura, coordinata dal sostituto procuratore Ciro Caramore; anche per lei, però, secondo i legali di genitori e cugino di Ravasio sussiste la necessità di procedere con il sequestro, tanto per l’esistenza di un precedente sequestro per 800mila euro, quanto per il paventato rischio di ulteriori richieste risarcitorie nell’ambito dell’indagine per la morte dell’ex marito Michele Della Malva. Aspetto, quest’ultimo, che ha suscitato viva opposizione da parte della difesa di Pereira Carneiro, fermamente intenzionata a tenere il decesso di Della Malva fuori da questo processo.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio si pronuncerà sulla questione alla prossima udienza, durante la quale sarà nominato anche il professionista per la perizia psichiatrica alla quale sarà sottoposto Marcello Trifone, ex marito della “mantide” nonché imputato nel processo per l’omicidio di Ravasio. Processo che da aprile in poi entrerà nel vivo con le prime testimonianze, a partire da quelle dei testimoni oculari dell’incidente in cui il 52enne ha perso la vita, del personale sanitario intervenuto per i soccorsi e degli operanti.