Rifiuti lasciati a Crenna, la Polizia Locale di Gallarate individua chi li ha abbandonati

Due cumuli di rifiuti abbandonati in una delle zone più pregevoli della città di Gallarate, la fascia di boschi e campi a ridosso dell’abitato del quartiere Crenna. Sono stati trovati dai volontari di Plastic Free e, grazie agli indizi, la Polizia Locale è riuscita a risalire ai presunti autori dell’abbandono, che verranno sanzionati.

I volontari di Plastic Free ciclicamente si prendono cura delle aree verdi gallaratesi, spesso teatro di episodi di inciviltà, con l’abbandono di grandi quantitativi di rifiuti di vario genere (compresi i residui edili lasciati da artigiani in nero). Se spesso il fenomeno riguarda i boschi della periferia tra Arnate, Madonna in Campagna, Verghera e la zona di Beata Giuliana, non mancano episodi anche in altre zone.

Tra queste appunto anche quella pregevole di Ronchi, dove nel weekend sono stati individuati due diversi cumuli, lungo la via Monte San Martino e in via don Piloni.

Le immediate verifiche avviate dalla Polizia Locale hanno consentito, dall’analisi del materiale abbandonato, di risalire agli autori. Nel caso di via Monte San Martino, in particolare, si è risaliti ad un’azienda cinese in zona.

Le rapide indagini della Locale hanno ricevuto anche il plauso dell’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. “ La piaga di abbandono dei rifiuti difficile da estirpare ma noi come Polizia Locale tenteremo con tutti i mezzi a disposizione e altri allo studio, anche se il territorio di Gallarate è vasto: cittadini avvisati e mezzi salvati. Grazie anche a plastic free che anche se con pochi mezzi fanno tanto per città, per rendere vivibili aree a verde per tutti noi”

Prezioso è il contributo dei volontari di Plastic Free: basti pensare che lo scorso 11 gennaio il gruppo di dieci attivisti gallaratesi ha recuperato e avviato a smaltimento una tonnellata di materiale in una sola giornata. Le attività riguardano aree di bosco, ma anche lungo le vie (ci sono punti particolarmente problematici, in Gallarate)