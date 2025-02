Riparte il 5 marzo il festival del libro “Busto Ticino Valle Olona”

Riparte il 5 marzo a Cassano Magnago la sesta edizione del Festival del libro del Sistema Bibliotecario “Busto Ticino Valle Olona”, il più esteso del territorio tra i festival letterari.

Dopo gli incontri di fine 2024 a Castellanza, Casorate Sempione e Solbiate Olona, gli appuntamenti con gli autori, in totale 20, interesseranno tutte le biblioteche che compongono il Sistema Bibliotecario: un’occasione importante per incontrare dal vivo grandi firme della narrativa italiana, condividendo storie, riflessioni, narrazioni, letture.

L’obiettivo del festival è quello di facilitare l’incontro tra gli autori e i lettori, promuovere la lettura, stimolare l’aggregazione e l’incontro a partire dal prezioso filo conduttore del libro e della lettura. La rassegna è realizzata in collaborazione con la libreria Biblios Mondadori di Gallarate e l’associazione Le Libraie.

“Quello con il festival del libro del Sistema è un appuntamento irrinunciabile perché si è rivelato una rassegna attesa e partecipata non solo dai lettori dei comuni in cui si svolgono gli incontri, ma anche dai lettori dei comuni confinanti – ha affermato la presidente del Sistema e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Il festival rappresenta uno strumento di promozione del libro e della lettura, ma anche di valorizzazione di ogni singola biblioteca e della rete che abbiamo creato, al netto del valore intrinseco dell’incontro con l’autore per l’arricchimento culturale personale”.

La tappa bustocca è in programma il 10 aprile alle ore 18.00 in sala Monaco con Erica Cassano che presenterà il suo romanzo La grande sete.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni : biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it

FESTIVAL AUTORI SISTEMA BIBLIOTECARIO – SESTA EDIZIONE – PROGRAMMA

5 Marzo ore 21.00 Alice Basso presenta Le ventisette sveglie di Atena Ferraris

Biblioteca di Cassano Magnago

11 Marzo ore 20.30 Alessandro Barbaglia presenta L’invenzione di Eva

Sala Consiliare di Besnate

19 Marzo ore 21.00 Lorenza Gentile presenta Tutto il bello che ci aspetta

NUMM di Gorla Maggiore

21 Marzo ore 18.00 Piera Carlomagno presenta Ovunque andrò

Biblioteca di Carnago

26 Marzo ore 21.00 Laura Turuani presenta Le schiacciate

Biblioteca di Samarate

28 Marzo ore 18.00 Helena Janeczek presenta Il tempo degli imprevisti

Biblioteca di Lonate Pozzolo

29 Marzo ore 18.00 Valerio Varesi presenta Estella

Biblioteca di Cardano al Campo

4 Aprile ore 18.00 Andrea Vitali presenta Il Sistema Vivacchia

Biblioteca di Arsago Seprio

10 Aprile ore 18.00 Erica Cassano presenta La grande sete

Biblioteca di Busto Arsizio – Sala Monaco

11 Aprile ore 18.00 Chiara Moscardelli presenta Teresa Papavero e i fantasmi del passato

Biblioteca di Marnate

7 Maggio ore 18.00 Christian Bergamo presenta Un’ora

Biblioteca di Gorla Minore

9 Maggio ore 21.00 Martina Pucciarelli presenta Il Dio che hai scelto per me

Biblioteca di Cairate

10 Maggio ore 18.30 Marco Buticchi presenta Il figlio della tempesta

Biblioteca di Somma Lombardo

14 Maggio ore 18.00 Fabiano Massimi presenta Le furie di Venezia

Biblioteca di Ferno

16 Maggio ore 21.00 Aldo Predon Biblioteca di Fagnano Olona

22 Maggio ore 18.30 Sandrone Dazieri Biblioteca di Gallarate

Piergiorgio Pulixi data da definire Biblioteca di Olgiate Olona