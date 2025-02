Ritrovato nella notte il disperso di Gravellona Toce: in volo gli elicotteri dalla Lombardia

Nella tarda serata di ieri è stata individuata una persona di 75 anni dispersa nei pressi di Gravellona Toce (VCO), grazie all’utilizzo di un drone dei Vigili del Fuoco.

L’uomo era uscito per un’escursione, ma non aveva fatto ritorno. I familiari, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno allertato i soccorsi. Per coordinare le attività di ricerca, alla quale hanno collaborato anche SAGF, soccorso alpino (CNSAS) e protezione civile, oltre a diverse squadre VF permanenti e volontarie, è stata allestita l’Unità di Comando Locale (U.C.L.) del Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania.

Grazie alla collaborazione tra diversi specialisti e tecniche di ricerca, tra cui il personale del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), l’utilizzo dell’Imsi Catcher della Direzione Regionale VF Lombardia e l’impiego di cani da ricerca del Nucleo Cinofili, le ricerche hanno concentrato i loro sforzi in un’area specifica, determinata anche grazie all’elaborazione dei dati di rete del cellulare in uso alla persona dispersa.

Il punto cruciale delle operazioni è stato raggiunto grazie a un drone dei Vigili del Fuoco, equipaggiato con una telecamera termica, che ha permesso di individuare l’uomo disperso. A seguito del ritrovamento, le squadre di soccorso sono intervenute per recuperare la persona, che è stata trovata e recuperata in vita e in buone condizioni, sebbene provata dall’esperienza.

Le operazioni si sono concluse con successo grazie alla sinergia tra i diversi specialisti e il supporto delle tecnologie avanzate, che hanno garantito un esito positivo della missione di soccorso.