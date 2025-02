Rovera a segno in Australia: vittoria di classe alla 12 Ore di Bathurst

Primo successo del 2025 per Alessio Rovera: il pilota varesino ha vinto all’esordio sulla pista australiana di Mount Panorama conquistando il gradino più alto del podio in classe Pro-Am nella 12 Ore di Bathurst a bordo della Ferrari 296 GT3 del team Arise Racing.

Il “ferrarista di Casbeno”, in squadra con il neozelandese Jaxon Evans e con gli australiani Brad Schumacher ed Elliot Schutte, ha trascinato la vettura numero 36 al primo posto grazie a una strategia di gara eccellente. Andati al comando poco dopo metà gara, Rovera e compagni hanno poi gestito il vantaggio sugli avversari di classe inserendosi nel contempo ai piani alti della classifica assoluta con un ottavo posto finale decisamente interessante.

«È stata una prima esperienza australiana molto interessante visto che tutto era nuovo e unico – ha spiegato Rovera al termine del proprio impegno – Sono contento di aver contribuito a questo successo e di come il team ha gestito la strategia e le varie fasi della 12 Ore. La Ferrari ha risposto bene fin dalle prove e in gara abbiamo avuto un ritmo molto buono: ci siamo fatti trovare sempre pronti, anche se Mount Panorama è un circuito molto sfidante e mai scontato. Bellissimo ma nei doppi turni di guida ti mette a dura prova anche fisicamente. Il tratto in discesa è probabilmente il più tecnico, ma è un tracciato super in generale, una pista dove spero di tornare il prossimo anno».

A livello assoluto la 12 Ore di Bathurst è stata appannaggio della BMW e del team WRT che ha fatto doppietta: vittoria per la #32 di Farfus e dei fratelli Van Der Linde, secondo posto per la #46 di Valentino Rossi e di Raffaele Marciello affiancati da Charles Weerts; bronzo alla Mercedes del team 75 Express (Habul, Gounon, Stolz).

Ora per Alessio Rovera il programma di impegni sportivi prosegue serrato: dopo l’America e l’Australia tocca all’Asia perché nel weekend del 9 febbraio si disputa una doppia “4 Ore di Dubai” valida per le Asian Le Mans Series 2024-25. Per il varesino ci sarà quindi il ritorno su un prototipo Oreca-Gibson con un “pacchetto” ben conosciuto: quello del team AF Corse e con una squadra che comprende i francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere.

Il terzetto occupa in questo caso la terza posizione del campionato dopo le due gare di dicembre a Sepang, con 26 punti, 17 in meno dal vertice della classifica. Nell’occasione sono previste ben 47 vetture tra cui dieci LMP2, i prototipi su cui sono impegnati Rovera e compagni.