Rovera chiude le Asian Le Mans Series con una vittoria ad Abu Dhabi

Il 2025 di Alessio Rovera si è aperto in maniera decisamente convincente. Dopo la vittoria di classe colta a Bathurst, in Australia, il pilota di Varese ha centrato il successo assoluto nella “4 Ore di Abu Dhabi” (Race2) valida come ultima prova del campionato Asian le Mans Series 2024-25.

Un risultato eccellente, quello ottenuto da Rovera e dai compagni di squadra francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, che con i 25 punti intascati concludono la serie asiatica al terzo posto complessivo. Viatico importante per la stagione agonistica che si è appena aperta visto che il terzetto italo-francese disputerà la corrispondente serie europea (la ELMS) nel 2025 sempre con il prototipo LMP2 Oreca-Gibson gestito dal team AF Corse.

La conclusione della ALMS 24-25 prevedeva due gare ad Abu Dhabi sulla distanza delle 4 ore. Nella prima – sabato – la squadra di AF Corse si è piazzata al quinto posto al termine di una competizione “guastata” da un testacoda provocato da un’altra vettura, che aveva fatto perdere tempo e terreno preziosi a Rovera e compagni, i quali avrebbero tranquillamente potuto puntare al podio.

Un quinto posto che, tra l’altro, ha allontanato l’equipaggio numero 83 dalla possibilità di vincere il titolo. Ma nella “4 Ore” della domenica è arrivata la più bella delle rivincite. Perrodo (che scattava dalla quinta piazzola) ha lanciato molto bene la gara con il primo stint restando nel gruppo dei migliori, Rovera ha accelerato arrivando in vetta alla corsa e Vaxiviere ha “blindato” il risultato insieme al team che ha gestito molto bene le soste e la strategia.

«Sono felicissimo, anche per tutta la squadra. Dopo le gare di Dubai nello scorso weekend e l’esito di quella di sabato questo successo ci voleva proprio. La competizione è stata davvero tirata e abbiamo fatto il possibile con quello che avevamo a disposizione. La strategia e il lavoro ai box sono stati perfetti, noi piloti abbiamo guidato bene e quindi il fattore decisivo per noi è stato l’aver tirato fuori il massimo. Stavolta contava solo vincere e ci siamo riusciti».

Terminata la primissima fase di 2025, trascorsa tra Stati Uniti (Daytona), Australia (Bathurst) e Medio Oriente (Dubai e Abu Dhabi), Rovera inizia ora la preparazione per il principale appuntamento stagionale, il Mondiale Endurance (FIA WEC) che il varesino disputerà da pilota ufficiale della Ferrari. L’esordio sarà in Qatar a fine febbraio. In questo caso Rovera gareggerà nella categoria LMGT3 sulla Ferrari 296 di AF Corse.