Rubano modellini per 1500 euro, denunciati due ladri tra Varesotto e Verbano

Curioso furto in un negozio di modellismo di Stresa: due ladri ventenni hanno portato via da una vetrina espositiva una ventina di modellini di auto, per un valore di 1500 euro.

I due ladri hanno però lasciato tracce e soprattutto erano – come si dice – “volti noti”, così che i carabinieri sono riusciti a risalire con un’0indagine durata un mese alla loro identità.

L’episodio risale a fine gennaio: il negoziante – un tabaccaio che vende anche modelli – ha trovato la vetrinetta infranta quando è andato ad aprire il negozio.

Dalle analisi delle telecamere si è riuscito a ricostruire cosa è successo: nei video si nota un gruppo di ragazzi che percorre di notte le strade della cittadina sul Lago Maggiore. Le auto da collezione hanno attratto l’attenzione del gruppo ma poi sono stati solo due i ragazzi che si sono attardati per “ripulire” la vetrinetta.

Per la precisione i due ventenni hanno sottratto 23 macchinine da corsa da collezione del valore complessivo di circa 1.500 euro.

Alla fine i carabinieri sono risaliti ai due ragazzi, residenti uno nel Vco e uno nel Varesotto. Sono stati denunciati a piede libero.