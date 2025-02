Sala sulla sconfitta della Pro Patria a Padova: “Ci siamo disuniti al primo goal”

Le parole di mister Massimo Sala e di Davide Ferri, in campo con la fascia al braccio di capitano, dopo la sconfitta a Padova per 3-1.

Queste le dichiarazioni post-partita dalla sala stampa dello Stadio Euganeo.

SALA – La settimana è iniziata con la scomparsa del nostro tifoso. Siamo vicini alla loro famiglia, quello che è successo l’abbiamo sentito, ma non cerchiamo alibi. Nel primo tempo ci aspettavamo la partita che sarebbe stata. Abbiamo tenuto, abbiamo retto, abbiamo cercato di contrattaccare. Nella ripresa invece ci siamo disuniti sul primo goal che abbiamo subito. Non entro in polemiche (i biancoblu protestavano per un fallo di mani di Spagnoli, ndr.) non è questo l’atteggiamento che cerco in questo momento.

SALA 2 – Sono molto arrabbiato per il secondo tempo: l’atteggiamento non mi è piaciuto per niente, sapevamo cosa dovevamo fare, in settimana lavoreremo e ne discuteremo anche con lo staff. Nel calcio non contano i sé e i ma, conta buttarla dentro e avere la cattiveria agonistica che il Padova ha dimostrato di avere. Nel primo tempo avevamo cercato di rispondere colpo su colpo.

SALA 3 – Se sono soddisfatto del finale per il goal? La posizione di classifica non mi permette di analizzare solo le cose positive. Se no non si va da nessuna parte. Bisogna lavorare tanto sulle individualità, perché poi l’individualità la portiamo nel collettivo. Siamo 28 teste, che devono remare dalla testa con atteggiamento propositivo e cattiveria, quella sana e pura, che fa vincere le partite.

FERRI – Penso che la partita sia stata preparata nel modo giusto, l’atteggiamento c’è stato da parte di tutti. Il primo tempo ne è la dimostrazione: nonostante alcuni errori, siamo riusciti a tenere la partita e costruire qualche occasione.

FERRI 2 – Contro queste grandi squadre fanno la differenza i dettagli, ed è lì che dobbiamo crescere. Anche quando si prende un goal bisogna restare in partita, perché si può sempre ribaltare. Da dove ripartire? Da quanto di buono mostrato oggi. Dal gruppo e cercare di essere ancora più uniti. Per noi ci sono solo finali, a prescindere dall’avversario dobbiamo sempre dare il massimo.