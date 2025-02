Salvo il servizio di trasporto di beni e farmaci negli ospedali della Sette Laghi: trovato l’accordo

È stato trovato in extremis l’accordo tra azienda e dipendenti per il servizio di logistica e trasporto farmaci in appalto esterno dall’Asst Sette Laghi.

La ditta subentrante nell’incarico, che inizia oggi, ha trovato un compromesso con i dipendenti già in servizio e su cui c’erano state tensioni per la prosecuzione degli incarichi.

I sindacati confederali del trasporto avevano denunciato la volontà dell’azienda subentrante di non voler rispettare i contratti in essere per i 40 dipendenti. Dall’iniziale volontà di non rinnovarli avevano optato per il mantenimento ma a condizioni diverse.

L’azienda Saette Laghi si è fatta da intermediario tra le parti evitando la rottura dei rapporti con i rischi di un disservizio nei reparti.

L’azienda ospedaliera ha reso noto che “ la direzione amministrativa aziendale, supportata dalle strutture che si occupano di approvvigionamenti e di gGestione delle risorse umane, ha accompagnato il difficile confronto, cercando di mediare tra le parti e trovare una soluzione che garantisse innanzitutto la continuità del servizio di consegna del materiale necessario ai reparti. Mercoledì pomeriggio l’accordo, con la firma del contratto di assunzione per tutti gli operatori coinvolti nel passaggio dal primo al secondo fornitore, grazie al ricorso al Fisa, il Fondo Integrazione Sociale per le Aziende”.

«Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato – commenta il Ugo Palaoro, direttore amministrativo di ASST Sette Laghi – L’accordo trovato ha permesso di ottenere la continuità non solo dell’attività di consegna del materiale necessario ai reparti, ma anche del lavoro per tutti gli operatori coinvolti, con le assunzioni e con gli istituti previsti dagli ammortizzatori sociali. Ringrazio tutte le parti, per la disponibilità al confronto e il senso di responsabilità dimostrato».

La questione sollevata era molto delicata: l’appalto prevede sia la logistica e la distribuzione dei diversi ausili utilizzati quotidianamente nei reparti sia la fornitura dei medicinali dalla farmacia a tutti i presidi ospedalieri e i distretti. In vista del passaggio di appaltante, la Sette Laghi aveva provveduto a rifornire i depositi locali per assicurare le forniture necessarie soprattutto nel weekend.

La fumata bianca risolve la criticità che aveva portato al presidio fuori dal Circolo di Varese venerdì scorso 24 gennaio.