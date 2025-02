San Valentino a teatro: “In Arte Liala” al San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

La compagnia Teatro in Mostra metterà in scena uno dei suoi migliori spettacoli venerdì 14 febbraio

Venerdì 14 febbraio alle ore 21:00 al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, sarà in scena “In Arte Liala – Una Storia Vera”, da Gabriele D’Annnunzio ad Aldo Busi.

«Dici Liala e subito il mondo si tinge di rosa, sia che tu abbia divorato tutti i suoi libri ma anche se ne hai sentito semplicemente parlare e magari, a volte, con un malcelato sorriso di superiorità sulle labbra; eppure non è poca cosa riuscire a far associare il proprio nome ad un colore, trasformandolo quasi in un aggettivo! Una bella rivincita per una scrittrice a lungo dimenticata dalla critica ma che con le sue parole ha saputo incantare milioni di appassionate lettrici di ogni generazione e di ogni epoca».

