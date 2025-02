Sarà ascoltato venerdì l’allenatore di pallavolo accusato di violenza sessuale

L’allenatore di 53 anni arrestato nella giornata di ieri, martedì, dai carabinieri della compagnia di Varese verrà sentito venerdì dal giudice per le indagini preliminari di Varese Marcello Buffa che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero Carlo Bray.

Le accuse che vengono mosse al coach di 53 anni sono violenza sessuale su minori. L’uomo è stato prelevato nella giornata di ieri dai militari dalla propria abitazione: i carabinieri gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere e sono state operate anche altre attività di indagine legate al sequestro di materiale informatico, telefoni, tablet. L’indagato, difeso dall’avvocato Fabrizio Piarulli, comparirà dunque di fronte al giudice: il legale per il momento non intende rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla linea difensiva, o ad altri riferimenti che possano riguardare il caso.

La società sportiva dove l’allenatore operava si è detta estranea ai fatti.