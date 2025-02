Scempio ambientale al Monte Sette Termini: sconosciuti abbandonano nel bosco 50 sacchi di rifiuti edili

Cinquanta sacchi di rifiuti edili, nella fattispecie lana di roccia, sono stati trovati oggi in località Bedroni, nel territorio comunale di Montegrino Valtravaglia.

A fare il ritrovamento un esperto di situazioni di danno ambientale, l’ex Brigadiere dei Carabinieri forestali Massimiliano Bottelli, responsabile del settore 2 per la caccia di selezione dell’ ATC 1 VA, che ha subito segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

«Questo lo scempio che ho trovato oggi, 21 febbraio, in località Bedroni al monte Sette Termini nel comune di Montegrino Valtravaglia – dice inviando le immagini scattate – Ignoti hanno abbandonato circa 50 sacchi di plastica contenenti lana di roccia proveniente da una ristrutturazione. Le foto che vi mando le ho già inoltrate alle autorità competenti ma mi farebbe piacere vederle su Varesenews, canale molto seguito, con la speranza che se qualcuno ha visto qualcosa contatti le autorità e fornisca informazioni utili».

Facciamo nostro l’invito di Massimiliano: 50 sacchi non si scaricano in due minuti, qualcuno potrebbe avere notato auto o persone sospette e potrebbe essere utile per individuare chi pensa di poter utilizzare i boschi come propria discarica personale.