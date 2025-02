Schiranna, novità al lido: nuova gestione e restyling per la stagione estiva

Nuova gestione per la piscina della Schiranna a Varese. La Phil Bar, che si era aggiudicata la concessione del compendio del lido e dell’Isolino Virginia, ha ceduto i locali a un nuovo operatore con esperienza nel settore, Giulietta al Lago.

Il marchio, già presente con locali ad Arona, Desenzano, Como e Lenno, aggiunge così Varese alla sua rete di attività situate sulle sponde dei laghi di Como, Garda e Maggiore.

Attualmente il locale è chiuso per lavori di ristrutturazione, ma il passaggio di gestione è avvenuto già all’inizio del mese. La riapertura del lido della Schiranna è prevista tra fine marzo e aprile, in tempo per la stagione estiva e i mondiali di canottaggio.