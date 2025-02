Scoiattolo investe nella sostenibilità: Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo con 10 milioni

(Foto rendering nuovo stabilimento)

La crescita sostenibile sempre più al centro dei progetti di sviluppo del Raviolificio Lo Scoiattolo, azienda varesina leader nel settore della pasta fresca, oggi gestita dalla seconda e terza generazione. Una mission che ora si rafforza grazie ai finanziamenti di 10 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.

Grazie al finanziamento ricevuto, Scoiattolo mira a promuovere sostenibilità e innovazione tramite significativi investimenti per un importante incremento della capacità produttiva ottenuto con tecnologie innovative e utili a ridurre i consumi kWh/kg con l’inserimento di sistemi di power quality e di autoproduzione energia da fonti rinnovabili. In aggiunta, grazie all’uso di tecnologie ispettive non distruttive di ultima generazione utili a identificare derive qualitative del processo, l’azienda punta ad un abbassamento considerevole degli scarti dovuti a non conformità e di conseguenza alla riduzione di inefficienze e sprechi di materie prime ed energia.

Inoltre, a fronte dell’ampiamento del reparto di stoccaggio e dell’integrazione di alcune funzioni logistiche, l’obiettivo è anche quello di diminuire le relative emissioni derivanti dal trasporto su gomma. Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri ESG. In questa ottica il Gruppo ha messo a disposizione uno specifico finanziamento denominato S-Loan, nel quale rientra quello a Raviolificio Lo Scoiattolo, disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Una tipologia di finanziamento che sostiene le esigenze del tessuto produttivo con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.

Aquilino Di Caro, Amministratore Delegato del Raviolificio Lo Scoiattolo dichiara: «E’ per noi, azienda famigliare giunta alla terza generazione, una grande soddisfazione aver chiuso questo accordo con Intesa Sanpaolo, poiché significa che stiamo iniziando a raccogliere i frutti di questi anni di intenso lavoro, nei quali abbiamo costruito una credibilità a livello internazionale, che oggi ci viene riconosciuta da tutti i nostri stakeholders. Questo passo rimane comunque un punto di partenza verso uno sviluppo sempre più verticale e completo dell’azienda, che puntiamo a far diventare un riferimento significativo e di valore nel comparto della pasta fresca».

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo commenta: «Nel nostro ruolo di banca di riferimento per la crescita del territorio siamo costantemente impegnati nel fornire soluzioni innovative alle imprese che, come Scoiattolo, sono apprezzate dai consumatori anche per la loro attenzione all’ambiente. Attraverso gli strumenti finanziari che offriamo e che si concentrano su circular economy e S-Loan, riconosciamo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità con un sistema di premialità. Dall’avvio di queste due iniziative abbiamo erogato alle imprese lombarde oltre 2 miliardi di euro».