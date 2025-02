Screening e vaccinazioni per la giornata mondiale contro il papilloma virus: le iniziative dell’Asst Valle Olona

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro l’HPV, un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV), la più diffusa tra le malattie sessualmente trasmissibili.

Questo virus, oltre a essere la principale causa del cancro della cervice uterina, è responsabile di diversi tumori che colpiscono sia uomini che donne. Poiché spesso non provoca sintomi, l’infezione può rimanere inosservata per anni, ritardando la diagnosi e aumentando il rischio di complicanze.

Tuttavia, vaccinazione e screening rappresentano strumenti fondamentali per la prevenzione.

Per promuovere la consapevolezza e l’accesso ai servizi di prevenzione, l’ASST Valle Olona ha organizzato per il 4 marzo una serie di iniziative gratuite dedicate ai giovani, tra vaccinazioni, screening e incontri informativi.

Vaccinazioni anti-HPV e screening gratuiti

Vaccinazione a chiamata per i nati nel 2000 (su invito, senza accesso spontaneo), disponibile presso i Consultori Familiari di Busto Arsizio, Gallarate, Lonate Pozzolo e Saronno.

Vaccinazione anti-HPV per i nati nel 1999, ad accesso libero e gratuito (senza prenotazione, dalle 9.00 alle 13.00), nei punti vaccinali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

Screening HPV (posti limitati) nei Consultori di Busto Arsizio e Saronno, con orari variabili.

Screening mammografico (16.00 – 17.00, su prenotazione tramite il portale della Regione Lombardia) presso l’Ospedale di Saronno.

Per orari e modalità di adesione clicca qui

Attività di sensibilizzazione nelle scuole e università

Per diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, sono previsti incontri informativi:

Liceo di Viale dei Tigli di Gallarate: sensibilizzazione per genitori e studenti sulla vaccinazione anti-HPV.

Università Carlo Cattaneo LIUC: incontri per studenti e personale con somministrazione del vaccino in loco.

L’importanza della prevenzione

«Spesso pensiamo alla salute solo quando qualcosa non va, in realtà la prevenzione gioca un ruolo importantissimo: più ci prendiamo cura di noi stessi oggi, più probabilità abbiamo di vivere bene e a lungo – sottolinea il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo – La medicina più efficace resta quella che previene le malattie: da qui l’importanza di controlli periodici, stile di vita sano e, non ultima, la vaccinazione».

Grazie a queste iniziative, ASST Valle Olona ribadisce il proprio impegno nella lotta contro l’HPV, offrendo opportunità concrete di prevenzione e sensibilizzazione per i giovani e la comunità.