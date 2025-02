Scuola di formazione Cgil, 8 incontri sul presente e sul futuro

Entra nel vivo la scuola di formazione “Non è mai troppo tardi per occuparsi di cultura e politica”, un’iniziativa che è stata promossa dall’Associazione 100Venti e dalla CGIL Varese, un percorso formativo e culturale che prevede otto appuntamenti, da febbraio a maggio 2025.

In cartellone tematiche di stringente attualità, autorevoli relatori, incontri che rappresentano un’opportunità di confronto e dibattito. Il percorso è articolato in moduli tematici e in questa prima edizione si parlerà di partecipazione, ambiente e migrazioni, femminismo e infine diritti sociali e di lavoro.

Si parte oggi giovedì 6 febbraio, alle ore 18, nel salone della Camera del Lavoro di Varese, in via Nino Bixio 37: primo relatore è il giurista Riccardo Conte, che interverrà sul tema “Art. 1: ripartire dalla Costituzione”.

Negli appuntamenti successivi interverranno, nomi dell’ambiente sindacale come Mario Agostinelli, Susanna Camusso e Francesca Re David. Tra gli altri anche il sociologo Filippo Barbera, la giornalista Virginia Della Sala che si occupa delle migrazioni climatiche in Italia, Giorgia Serughetti, filosofa e ricercatrice che approfondisce questioni di genere e teoria politica, Marco Omizzolo, sociologo da tempo impegnato sul tema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

L’iscrizione alla scuola è aperta e prevede un contributo di 20 euro. Ci si può iscrivere dal sito della CGIL Varese, dove si trova anche il programma completo 100venti – Scuola di Formazione.