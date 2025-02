Senza vasca ma con l’oro in tasca. La Busto Nuoto artistico brilla ai campionati italiani

È una vittoria speciale quella conseguita dalle giovanissime atlete della Busto Nuoto ai campionati nazionali juniores che si sono svolti ad Ostia la scorsa settimana.

Le “draghette” Irene Bocchini, Vittoria Luce Milanesi, Mia Bernault, Giorgia Spiz, Beatrice Merlotti, Lucrezia Riganti e Nicole Borrelli (età tra i 14 e i 16 anni) hanno vinto nella gara a squadre, battendo società storiche come Montebelluna o Savona. Lo hanno fatto grazie al grande spirito di sacrificio che contraddistingue chi pratica questo sport, per di più senza la propria piscina a disposizione, la Manara di Busto Arsizio chiusa da giugno per importanti lavori di manutenzione. Da segnalare anche la finale di Giorgia Spiz nel singolo femminile.

Le ragazze, che vengono da varie zone della provincia di Varese, sono dovute migrare a Legnano dove hanno trovato ospitalità anche se gli spazi acqua sono limitati e non c’è la possibilità di usufruire di altre strutture come la palestra, fondamentali per una preparazione completa in uno sport come il nuoto artistico.

La dirigente Paola Alesini, così come il presidente Renato Borroni, è quasi commossa per questo importante risultato: «Nonostante le grandi difficoltà che stiamo vivendo sin da inizio anno con difficoltà logistiche non indifferenti, la squadra ha dimostrato tutto il proprio talento. Grazie ad un’allenatrice di altissimo livello come Stefania Speroni sono riuscite a compensare il valore di partenza più basso con la parte artistica. Ora guardiamo ai campionati assoluti di metà marzo».

Le ultime novità sulla piscina di Busto Arsizio non sono rassicuranti, si parla di uno slittamento della riapertura ad ottobre e di lavori visibili, almeno dall’esterno, neanche l’ombra. Dall’amministrazione è stato assicurato più volte che i soldi ci sono ma la gara d’appalto non è stata ancora perfezionata. Serviranno interventi importanti agli impianti per garantire un ritorno degli atleti e delle atlete in vasca. Per ora consoliamoci con questa bella storia di resilienza regalataci dalle draghette del nuoto artistico.