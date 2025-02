Si apre il 75esimo festival di Sanremo, quello di Carlo Conti: ecco cosa succede, serata per serata

È arrivato il momento: quello della “settimana santa della musica” e quello del primo festival di Carlo Conti (in realtà per lui è il quarto) dopo lo Tsunami Amadeus.

Insomma, è la settimana del 75esimo Festival di Sanremo, che quest’anno potrete seguire, oltre che dal vostro divano, anche da Materia Spazio Libero (Qui scoprite come partecipare). Con noi potete stare anche seguendo la lega di Varesenews al Fantasanremo: quest’anno sono 137 le squadre partecipanti alla nostra lega, in bocca al lupo a tutti. Ricordatevi, in ogni caso, di tenervi caro questo articolo fino a sabato: qui ci sarà infatti la cronaca di tutte le serate del festival, dalla prima alla Finale.

Presentato da Carlo Conti e da conduttori diversi ogni serata, il Festival vede il ritorno della distinzione tra big e giovani e avrà due finali: una giovedì 13 per le nuove proposte e una sabato 15 per i Big. Come ormai da tradizione venerdì 14 sarà la serata dei duetti. Ma vi racconteremo tutto giorno per giorno, restate in contatto!

Martedì 11 febbraio, prima serata del Festival

Nella prima, lunghissima, serata del Festival Carlo Conti sarà affiancato nella coconduzione da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Superospite: Lorenzo Jovanotti, che si esibirà all’incirca a metà della serata, che pare destinata a durare fino all’una e mezza.

Momento importante sarà il messaggio di pace portato da Noa, artista israeliana che torna al Festival di Sanremo a 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione per duettare con la cantante palestinese Mira Awad sulle note di “Imagine” di John Lennon. On stage in piazza Colombo ci sarà invece Raf.

Nella prima serata si potranno ascoltare per la prima volta tutti i 29 brani dei Big in gara: le canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Una volta stilata la classifica saranno comunicate le prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento. Alla fine della serata (Sic!) è previsto il dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan.

Ecco i cantanti, in ordine di esibizione per la prima serata: la “nostra” Clara sarà nella seconda metà, subito dopo i Modà e poco prima di Fedez.

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors