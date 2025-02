SiAmo Castellanza si organizza e ora ha anche un consiglio direttivo

Il cammino dell’associazione Siamo Castellanza prosegue secondo gli indirizzi che ne avevano contraddistinto l’azione

sin dai primi passi qualche mese fa: stimolare il confronto sulle tematiche culturali e politiche che riguardano la città di Castellanza. L’obiettivo è quello di sfociare in una lista civica che esprima un proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

L’attività si è sin qui concretizzata, oltre che in momenti di confronto con le realtà associative e politiche castellanzesi, in due conferenze pubbliche dove si sono affrontati temi rilevanti quali la sanità e l’energia, e che hanno visto una interessata partecipazione di molti cittadini castellanzesi. Altri incontri cono in programma e già nelle prossime settimane saranno annunciate le nuove date delle conferenze.

Nel frattempo, è proseguita anche l’attività necessaria a dare una struttura operativa consona a supportare le attività dell’associazione e si è proceduto alla individuazione dei componenti il consiglio direttivo, che sono:

– Paolo Pagani, presidente;

– Cristina Bergo, consigliere;

– Giuseppina Macchi, consigliere;

– Matteo Pomini, consigliere;

– Antonella Reale, tesoriere.

La struttura individuata garantisce una adeguata capacità organizzativa utile a sostenere le diverse iniziative e proposte di cui l’associazione si farà portatrice nei prossimi mesi.