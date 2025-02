“Siamo onde di un mare grande”. Ad Olgiate Olona si parla di educazione

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona, grazie alla preziosa collaborazione con Progetto Fantasia e Insieme alla

Meta, organizza 3 incontri serali per parlare di educazione e per provare a trovare una risposta a un importante quesito che tutti dovremmo porci: come possiamo fare la differenza e scoprire la bellezza dello stare insieme? In queste serate tutti saremo protagonisti perché “la palla non arriva da sola alla meta”.

I relatori presenti saranno il prof. Pietro Solinas, docente all’ITE Tosi di Busto Arsizio e mental coach, che approfondirà la parte etica e filosofica dell’educazione; Simona Veronica Lamperti, presidente di Progetti Fantasia, nato per far conoscere le potenzialità e le caratteristiche dei ragazzi diversamente abili e delle loro famiglie (invitato, insieme a Rugby Legnano, come ambasciatore per le disabilità alla conferenza mondiale per i diritti delle persone con disabilità alla sede ONU di New York); coach Gabriel Scolafurru, responsabile di Insieme alla Meta e coach di rugby formato per lavorare con ragazzi autistici.

Il ciclo di incontri sarà così strutturato:

• Prima serata: 7 Marzo 2025 ore 20.30 presso il Teatrino di Villa Gonzaga ad Olgiate Olona. Si parlerà di educazione ai valori, al bene comune, all’etica, al volontariato e al prossimo.

• Seconda serata: 14 Marzo 2025 ore 20.30 presso il Centro Socio-Educativo (CSE) in via Don Minzoni 33 a Olgiate Olona. Si parlerà di educazione all’ambiente, di educazione cittadina e di educazione al prossimo.

• Terza serata: 4 Aprile 2025 ore 20.30 presso il Teatrino di Villa Gonzaga di Olgiate Olona. In occasione dell’ultimo appuntamento, ci si concentrerà sul futuro. “E ora? Quale futuro possibile?”.

Tutti gli incontri sono a entrata libera.

Per informazioni: progettifantasia@libero.it