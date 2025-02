Sicurezza a Castronno: il Comune punta su più agenti e videosorveglianza per contrastare i furti

Contrastare i furti risulta complesso se chi viene arrestato in flagranza di reato viene poi rilasciato con il solo obbligo di firma. Una considerazione amara uscita dal consiglio comunale di Castronno.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Castronno, ha stimolato una riflessione su come fermare l’ondata di reati che sta colpendo il paese.

Un giovane di 28 anni, dopo aver tentato invano di entrare in una scuola con una scusa, ha rubato un furgone. Fermato dai carabinieri e portato in caserma, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo tuttavia la scarcerazione con l’obbligo di firma in caserma tre volte alla settimana. Una decisione, ha fatto notare il vicesindaco Andrea Turetta, che non incoraggia chi è impegnato sul campo, amministratori e forze dell’ordine.

L’argomento è stato sollevato da un’interrogazione del gruppo d’opposizione Progetto Comune, presentata dalla consigliera Chiara Tarullo. Castronno, infatti, è tra i comuni della provincia maggiormente colpiti dai furti, che non risparmiano né abitazioni né edifici pubblici, incluse scuole e associazioni.

“Quali iniziative intende adottare questa amministrazione per contrastare i furti, considerando che nel programma elettorale del 2024 si era posta particolare attenzione alla sicurezza e all’ordine pubblico?”, ha chiesto Tarullo a nome del gruppo di opposizione.

Il sindaco Giuseppe Gabri ha evidenziato come il problema della sicurezza sia comune a molti comuni della provincia: “È vero: nel nostro programma elettorale abbiamo dedicato ampio spazio al tema e abbiamo intenzione di mantenere le promesse fatte. In questo momento la nostra priorità è incrementare il numero degli agenti di polizia locale. Per ora, però, le risorse sono state destinate all’assistente sociale ma in futuro, provvederemo ad assumere un nuovo agente che affiancherà l’attuale e il comandante. L’obiettivo finale sarebbe aumentare ulteriormente l’organico, anche se siamo in linea con i comuni limitrofi di pari dimensioni”.

Un’altra misura prevista è il potenziamento della videosorveglianza ai varchi d’accesso al paese. “Abbiamo vinto un bando e a marzo inizieranno i lavori per installare telecamere nei principali punti di accesso, oltre che nell’area feste. Non sarà la soluzione definitiva al problema dei furti, ma rappresenterà un supporto importante per le forze dell’ordine, permettendo di monitorare i veicoli in transito. Castronno si trova in un nodo strategico, attraversato dalla ferrovia e dall’autostrada. Le telecamere copriranno gli accessi da Caronno Varesino, Morazzone, Albizzate, Brunello e Sumirago. Certo, la soluzione principale resta il rafforzamento dei controlli, ma le risorse disponibili sono limitate e anche i carabinieri in servizio sono pochi”.

La consigliera Tarullo ha chiesto inoltre di informare i cittadini sulle azioni intraprese dall’amministrazione per migliorare la sicurezza. “Lo faremo una volta completati i lavori per l’installazione delle telecamere e verificato il loro funzionamento”, ha risposto il sindaco.

Un altro problema rilevante è rappresentato dalle zone di spaccio, presenti anche a Castronno. “I furti nelle scuole spesso sono opera di tossicodipendenti in cerca di scarpe o felpe da rivendere per acquistare piccole dosi di droga. Conosciamo le aree più critiche, ma intervenire non è semplice: quando i carabinieri effettuano operazioni, i responsabili si allontanano per qualche giorno per poi tornare. Possiamo solo esortare i cittadini a denunciare ogni episodio, anche i furti minori – ha concluso il sindaco- : solo così possiamo aumentare la soglia di attenzione delle forze dell’ordine”.