Soccorrere sulla scena del crimine: i volontari della Cri di Gavirate si preparano 

L’avvocato Daniele Pizzi ha aperto la serata analizzando i risvolti legali legati all’intervento dei soccorritori in scenari complessi. Con chiarezza e competenza, ha fornito preziosi consigli su come operare in conformità con le normative legali, mettendo in evidenza l’importanza di evitare problematiche giuridiche durante le operazioni di soccorso.

Il criminologo Manuel Cinquarla ha poi offerto una panoramica dettagliata sulla scena del crimine, analizzando le modalità per riconoscere e preservare gli elementi cruciali per le indagini. Durante la sua presentazione, sono stati evidenziati i principali errori da evitare e le corrette modalità di intervento, in una lezione interattiva che ha coinvolto attivamente i partecipanti, per garantire un apprendimento pratico su come muoversi, quando intervenire e cosa fare sul luogo del crimine.

In un contesto sempre più complesso, la preparazione dei soccorritori risulta fondamentale per garantire interventi efficaci e in linea con le disposizioni normative. La serata ha offerto un importante contributo alla professionalizzazione degli operatori, assicurando competenze adeguate per affrontare situazioni critiche senza compromettere le indagini.