Sorpreso a Varese a imbrattare un negozio spintona gli agenti: arrestato

I poliziotti delle Volanti l’hanno sorpreso a imbrattare un negozio di scarpe in centro a Varese ma quando gli agenti gli hanno chiesto conto di cosa stesse facendo ha spintonato gli operanti e stretto le loro mani.

L’imputato, che ha precedenti penali, non ha risposto alle domande del giudice che gli chiedeva di declinare le generalità. L’uomo, di circa 30 anni, non ha neppure risposto alle domande della pm, che ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta la settimana.

Il difensore, sulla base di frammentarie informazioni raccolte, esclude ci siano responsabilità penali opponendosi alla convalida dell’arresto e all’applicazione di misure cautelari.

Prima che il giudice si ritirasse, l’uomo ha invitato a guardare le telecamere: «Con me state prendendo un granchio». Il giudice Andrea Crema ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora dal comune di Varese e la trasmissione degli atti alla procura per non aver risposto alle domande del giudice in aula.