Spinello tra i banchi del mercato, pizzicato dalla Polizia Locale di Sesto Calende

Può costare cara, qualche boccata di “fumo”, a un commerciante ambulante titolare di uno spazio nel rinnovato mercato di Sesto Calende. L’uomo, proveniente dal Milanese, è stato sorpreso dagli uomini della Polizia Locale a fumare uno spinello nel retro del proprio banco: a tradirlo l’inconfondibile odore che ha allertato gli agenti che stavano presidiando l’area.

L’uomo è quindi stato portato nei vicini uffici della Polizia Locale per essere identificato; gli è stato contestato il consumo di stupefacenti per uso personale (non aveva con sé altre sostanze), che è un illecito amministrativo. Ulteriori sanzioni potranno essere quindi eventualemente decise dal Prefetto o da un suo delegato.

Il controllo ai suoi danni è scattato durante uno dei servizi di pattugliamento attuati dal comando della Polizia Locale, incaricato di gestire una serie di attività legate alla sicurezza del mercato.