Storia di un No a scuola a Castronno per parlare di emozioni e prevenzione

Uno spettacolo teatrale a scuola per celebrare con i ragazzi la Giornata mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo – che ricorre il 7 febbraio di ogni anno.

L’idea è della secondaria De Amicis di Castronno dove gli alunni hanno assistito allo spettacolo “Storia di un No” della compagnia Arione de Falco.

Alla fine della rappresentazione i ragazzi hanno avuto l’opportunità di aprire un dibattito con gli attori sul tema delle emozioni.

“Storia di un No” è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso. La storia di famiglie che non sempre sono come le vorremmo, della necessità di considerare l’altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell’amore confuso con il possesso.

È la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.

La Compagnia Arione De Falco è nata nel 2013 dal forte desiderio di Annalisa Arione e Dario Eduardo de Falco di raccontare storie per le nuove generazioni che potessero avere come motore e fuoco relazioni importanti, connessioni profonde e parole pensate per rappresentare la complessità del mondo con leggerezza e curiosità.

Fil rouge che attraversa tutte le loro produzioni è infatti l’incontro con l’ altrə che, se unito all’ascolto e all’empatia, arricchisce di consapevolezza, complessità e nuovi punti di vista attraverso cui guardare.

Costruito anche con la consulenza di una psicologa e di una neuropsichiatra, lo spettacolo Storia di un No dallo scorso mese ha il patrocinio di Amnesty International – Italia.