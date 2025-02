Strade piene di buche: l’amministrazione di Bardello con Malgesso e Bregano avvisa la popolazione

L’Enel lascia le strade piene di buche e l’amministrazione di Bardello con Malgesso e Bregano avvisa la popolazione di aver sanzionato l’azienda per non aver rifatto il manto stradale. ( foto di repertorio)

Con una comunicazione, affidata a vari canali social, si indicano le quattro vie interessate: via Roma e via Bregano in località Malgesso e via Mazzini e via Piave in località Bregano.

Il sindaco Giuseppe Iocca invita i cittadini a prestare attenzione transitando in queste strade assicurando un intervento nel più breve tempo possibile.