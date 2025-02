Svelate le date della Festa del Rugby Varese 2025

Come ogni anno l’estate varesina si aprirà con la Festa del Rugby, arrivata alla sua ventiduesima edizione.

Sport, musica e divertimento: questa la formula di uno degli eventi più attesi nel varesotto, ospitato come sempre al Campo “Aldo Levi” di Giubiano, giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 giugno.

Oltre al tradizionale Torneo Seven, i concerti, DJ set, la birra e l’immancabile banco gastronomico, anche quest’anno si svolgerà sul palco della Festa la finale del Rugby Varese Music Challenge, format dedicato ai giovani artisti del territorio e non solo: in questa edizione 2025, l’ottava per il challenge, è stata aggiunta anche un’ulteriore categoria, quella dei DJ.

Le iscrizioni si sono appena aperte e chiuderanno venerdì 21 febbraio alle ore 18.