Tassa sulla salute, Bertolaso: “La priorità è incentivare il personale sanitario per fermare l’esodo verso l’estero”

In visita istituzionale a Varese, alla vigilia della manifestazione indetta dai sindacati dei frontalieri, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha toccato il tema della tassa sulla salute per i frontalieri che sarà proprio al centro dell’iniziativa di sabato.

Sollecitato proprio sul tema della tassa della salute, l’assessore ha spiegato: “La Regione sta vedendo quelle che sono le procedure, come sapete è un problema che a noi interessa in quanto abbiamo esigenze di incentivare al massimo tutto il personale sanitario che lavora nelle aree vicine alla frontiera, proprio per riuscire a bloccare questa continua emorragia, questo esodo verso altri paesi che sono in grado di offrire degli stipendi contro i quali noi non riusciamo ovviamente a competere”.

Sottolineando le priorità della Regione, ha specificato: “Quindi il nostro interesse non è tanto quello di tassare i cittadini quanto quello di avere ulteriori sufficienti risorse per incentivare tutto il personale che ha studiato, si è laureato, si è specializzato in Italia, poi quindi di poter esercitare la propria professione in Italia senza l’attrazione di sirene di territori limitrofi”.

Infine, rispondendo a una domanda sull’iter burocratico, ha concluso: “Non me ne sto occupando io dell’iter, si sta negoziando, si sta discutendo. Il mio iter è quello di garantire un’assistenza sanitaria che sia la migliore possibile in tutte le strutture ospedaliere della nostra regione”.