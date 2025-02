Testimonianze e cinema, alla Cuac di Gallarate il gruppo Tanuki dedica una giornata alla Palestina

Domenica 23 febbraio alla Cuac di Gallarate, quartiere Arnate, il gruppo Tanuki organizza una giornata di mobilitazione per la Palestina.

Il pomeriggio sarà aperto alle 18.00 dall’intervento di Gazzella Onlus che presenterà le sue attività a Gaza e in Cisgiordania. L’associazione, nata con lo scopo di organizzare adozioni a distanza, ora ha come priorità “intervenire per sostenere la popolazione con distribuzione di cibo e acqua”, offrendo assistenza, cura e riabilitazione ai bambini palestinesi feriti da armi da guerra, essenzialmente nel territorio di Gaza.

Dalla Palestina si tornerà poi nei confini italiani con l’esposizione dell’inchiesta sulle fabbriche della provincia di Varese produttrici di armi.

Dalle 18.45 sarà possibile degustare panettoni di pasticceria e tè caldo, benefit di Gazzella.

Mentre alle ore 20.00, a cura di Nazra Palestine Short Film Festival, saranno proiettati i corti I am the land in a body di Thaer Al Azzeh (nella foto di apertura) e The poem we sang di Annie Sakkab.