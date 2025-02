Tommaso Bianchi a Gallarate racconta storia e passione di un fumettista

Sabato 15 febbraio alle ore 16.00 la biblioteca di Gallarate ospita Tommaso Bianchi, illustratore e fumettista nato a Varese.

Tommaso Bianchi racconterà la sua storia e la sua professione. “Se siete dei disegnatori, portate il vostro portfolio e potrete chiedergli dei consigli”.

L’incontro è alla sede principale della biblioteca, all’HIC Gallarate (museo Maga), via De Magri 1.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti.

Per informazioni si può anche scrivere a bibliotecagallarate@comune.gallarate.va.it

Chi è Tommaso Bianchi?

Tommaso Bianchi nasce a Varese nel 1980. Impara l’arte del fumetto dal maestro Corrado Roi.

Dal 2009 inizia la sua carriera come illustratore e fumettista realizzando copertine per la rivista sci-fi “Altrisogni” n.4 e per il libro Mendicanti d’Autunno di Luigi Pellini per Dbooks.

Dal 2011 al 2013, su sceneggiatura di Pellini Luigi, progetta, disegna e inchiostra due fumetti su commissione con tema “Storia, arte e leggende dei comuni del Seprio”.

Dal 2014 entra nella scuderia della Sergio Bonelli Editore per diverse testate tra cui Le Storie, Il Sangue dei Mortali e Il Mistero del Lago, Cassidy e il fantasy epico Dragonero – Il Ribelle e Dragonero -Mondo Oscuro.

Dal febbraio 2020 esordisce nel mercato USA realizzando interamente il numero 6 della serie di BARBARELLA e la fortunata Miniserie King Kong: The Great War per l’editore Dynamite Entertainment.

Nel 2023 arriva la svolta collaborativa con Marvel per la quale firma il volume Alien: Black White & Blood, Daredevil n8 e Silver Surfer giant edition n1.

Attualmente al lavoro sulla miniserie Marvel Thunderbolts.