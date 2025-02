Torna la rassegna di cinema “Sabato Filmhub”. Il primo evento è con “Paprika. Sognando un sogno”

Ritorna l’appuntamento con Sabato Filmhub, la rassegna organizzata da Filmhub90, gruppo giovani di Filmstudio 90 APS, composto da giovani appassionati di cinema.

La rassegna arriva alla quarta edizione con quattro film per quattro sabati da febbraio a maggio, tra cult, aspiranti cult e nuove promesse del cinema. Ogni proiezione sarà in lingua originale, con sottotitoli in italiano.

Si comincia sabato 22 febbraio alle ore 18.00 al Cineclub Filmstudio 90 (Varese, via Carlo de Cristoforis 5) con la versione restaurata in 4K del film “Paprika. Sognando un sogno” di Satoshi Kon, con la presentazione a cura dei volontari di FilmHub90. Paprika è basato sull’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui e rappresenta una pietra miliare nella storia dell’arte cinematografica e dell’immaginario collettivo, fu anche di ispirazione per il famoso regista Christopher Nolan per il suo film Inception. Il film è universalmente riconosciuto come uno dei migliori lavori del compianto Satoshi Kon, regista di culto eccentrico e visionario, che ha avuto un ruolo cruciale per tutti i colleghi della sua generazione. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 63a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2006.

In un futuro non troppo lontano viene inventata la DC Mini una macchina che permette di entrare nei sogni delle persone. La dottoressa Atsuka Chiba vuole utilizzarla per curare i propri pazienti, entrando nei loro sogni con il suo alter-ego Paprika. Un terrorista, però, se ne impossessa, rivendicando la libertà della sfera onirica. Così incominciano ad esserci problemi con i pazienti, che solo la protagonista potrà risolvere.

“Kon mette in scena un mondo in cui la sovraesposizione a immagini digitali ha finito per immergere l’umanità in una realtà parallela, a tal punto da dimenticare quali fossero i sogni originari di gioventù: […]. Una visione pessimistica di internet, che in qualche modo prefigura quel che avverrà con la diffusione dei social network di lì a poco.” [Emanuele Sacchi – Mymovies.it].

Trailer:

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima. Per maggiori informazioni e per inviare la richiesta, consultare il sito: https://www.filmstudio90.it/tesseramento. Il biglietto d’ingresso per la proiezione evento di Paprika sarà di 8,00€.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono i seguenti: sabato 8 marzo alle ore 17.30 “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli in versione restaurata; sabato 19 aprile alle ore 17.30 “L’incidente” di Giuseppe Garau con il regista in sala per parlare del suo film indipendente; sabato 10 maggio alle ore 17.30 “Mulholland Drive” di David Lynch in versione restaurato, in omaggio al grande regista recentemente scomparso.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Cineclub Filmstudio 90, sempre con ingresso riservato ai soci. Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it