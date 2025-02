Torneo di burraco con la pro loco di Brunello, iscrizioni aperte

La Pro Loco di Brunello organizza per domenica 2 marzo un torneo di Burraco, un appuntamento che unisce la passione per il celebre gioco di carte a un momento di condivisione gastronomica. L’evento si terrà presso la sala polivalente di via dei Pré 2.

Programma della giornata

L’incontro avrà inizio alle 12.30 con un pranzo speciale: una risottata servita nella forma di grana, con due tipologie di risotto, accompagnata da dolce e bevande.

Alle 14.30 prenderà il via il torneo di Burraco, con la premiazione delle prime due coppie classificare (senza premi in denaro). Inoltre, durante l’evento sarà possibile acquistare grana.

Quote di partecipazione

L’evento prevede diverse opzioni di iscrizione:

20€ per torneo + pranzo (non soci)

18€ per torneo + pranzo (soci)

5€ per solo torneo

15€ per solo pranzo (soci)

18€ per solo pranzo (non soci)

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio e possono essere effettuate contattando il numero 393.9252919.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.prolocobrunello.org.