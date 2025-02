Tra premi, baby dance e fritelle, la sfilata di Carnevale di Sumirago da Menzago a Villa Molino

In linea con il rito ambrosiano, a Sumirago la sfilata di Carnevale è in programma per la giornata di sabato 8 marzo con ritrovo alle ore 14 all’ex ambulatorio di Menzago.

Da qui alle 14.30 partirà il corteo in maschera per le vie del paesefino a raggiungere tutti insieme Villa Molino dove i partecipanti potranno scatenarsi tra Baby dance, frittelle e dolci per tutti i gusti.

Promossa da ProLoco, Comune, associazioni e scuole di Sumirago la manifestazione si annuncia allegra e festosa e pronta ad assegnare almeno tre premi:

– maschera più originale

– famiglia mascherata

– gruppo più festoso e rumoroso