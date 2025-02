Tradate celebra il Giorno del Ricordo con una panchina tricolore intitolata a Norma Cossetto

In occasione del Giorno del Ricordo, lunedì 10 febbraio il Comune di Tradate ha organizzato una serie di celebrazioni per onorare la memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati. La giornata di commemorazione prevede due momenti distinti.

Alle 10 è prevista la commemorazione istituzionale con l’inaugurazione di una panchina tricolore in via Rimembranze, sulla strada di accesso al cimitero di Tradate. La panchina, posata in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati, sarà intitolata a Norma Cossetto. La giovane studentessa italiana di origine istriana fu catturata nel 1943 da alcuni partigiani jugoslavi, subendo torture e trovando la morte nella foiba di Villa Surani. Nel 2005, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le ha conferito ad memoriam la Medaglia d’oro al merito civile.

Alla cerimonia parteciperà anche una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Tradate, a sottolineare l’importanza della memoria storica per le nuove generazioni.

Alle 18.30 nella chiesa Prepositurale di Santo Stefano, verrà celebrata una messa in suffragio dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.