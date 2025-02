Trasporti eccezionali: cosa sono e come gestirli al meglio

Il termine “trasporto eccezionale” viene utilizzato spesso, ma non tutti sanno esattamente cosa lo renda tale. Un trasporto si considera eccezionale quando le merci trasportate superano i limiti stabiliti dal Codice della strada per quanto concerne sagoma, peso o requisiti di sicurezza.

Ovviamente, la coordinazione di tali spostamenti risulta complessa, e richiede mezzi adeguati, nonché una pianificazione dettagliata ed una gestione specifica in ogni fase del processo. Risulta quindi fondamentale affidarsi a compagnie specializzate nei trasporti eccezionali in tutta Italia.

Che cosa si intende per “trasporto eccezionale”

Come già accennato, un trasporto si definisce eccezionale quando riguarda spostamenti che esulano dalle normali condizioni previste per il trasporto su strada. In particolare, le indicazioni sono riportate nell’articolo 10, che definisce i criteri per determinare quando un veicolo e un trasporto possano essere classificati come tali, ovvero quando supera i limiti di dimensioni o peso stabiliti dagli articoli 61 e 62 per specifiche necessità funzionali.

Ad esempio, un veicolo viene classificato come eccezionale se ha una larghezza superiore a 2,55 metri, che può arrivare fino a 2,6 metri nel caso di veicoli a temperatura controllata. La lunghezza di un veicolo eccezionale, quando si tratta di un’auto o trattore con rimorchio o semirimorchio, non può superare i 16,50 metri, mentre per camion con motrice e rimorchio il limite è di 18,75 metri.

Per quanto riguarda il peso, un trasporto eccezionale è tale quando il carico supera le 18-20 tonnellate, con valori che possono arrivare a 22-24 tonnellate per i convogli articolati con almeno tre assi.

Come scegliere la giusta azienda per i trasporti eccezionali

Per gestire un trasporto eccezionale è fondamentale affidarsi ad una compagnia specializzata. Tuttavia, non è semplice trovare quella più adatta, perché bisogna tener conto di molteplici dettagli.

Per prima cosa, è necessario valutare la cura, l’attenzione e la competenza dell’azienda, elementi indispensabili per garantire un servizio sicuro ed efficiente. Inoltre, è essenziale che la compagnia abbia una conoscenza approfondita del codice della strada e sia in grado di ottenere le autorizzazioni necessarie dal gestore o proprietario della strada su cui avverrà il trasporto.

Un altro fattore molto importante è la gestione del processo in totale sicurezza. La compagnia deve poter fornire personale qualificato per effettuare una scorta tecnica o, se richiesto, organizzare una scorta mista con pattuglie della Polizia. Questo garantisce il rispetto delle normative e la protezione del carico durante tutto il tragitto.

Un altro aspetto cruciale è la pianificazione dell’itinerario: la compagnia deve riuscire a selezionare il percorso più adatto, tenendo conto delle dimensioni e della specificità del trasporto. Inoltre, deve prevedere soluzioni alternative in caso di ostacoli o imprevisti, un “piano B” pronto all’uso.

Se il trasporto deve superare i confini nazionali, infine, è fondamentale affidarsi a una compagnia con esperienza internazionale. In particolar modo, deve conoscere le normative e le procedure dei vari Paesi coinvolti per evitare problemi burocratici e ritardi.

Solo scegliendo un operatore altamente qualificato e ben organizzato si può essere certi di ottenere un trasporto speciale sicuro, efficiente e conforme a tutte le normative vigenti, garantendo un servizio affidabile e privo di inconvenienti.