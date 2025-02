Treno, navetta e skipass, tornano i “Treni della neve” di Trenord

Con Trenord si va a sciare sui “Treni della neve”: per la stagione invernale 2024/25 sono tornate le proposte dell’azienda ferroviaria lombarda per raggiungere senz’auto i comprensori sciistici, per una o due giornate sulla neve.

I “Treni della neve” sono realizzati in partnership con Snowit, la prima piattaforma che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali. Grazie a questa collaborazione, oltre ai servizi compresi negli itinerari con Trenord, sulla piattaforma digitale di Snowit i clienti possono trovare opzioni per la propria giornata sugli sci: la prenotazione di una lezione, il noleggio dell’attrezzatura, l’alloggio e molto altro. Il tutto, con la garanzia di affidarsi a un partner specializzato.

In occasione di BIT, è proposto uno sconto dedicato di 5 euro a chi vuole acquistare i biglietti dei “Treni della neve”. Per usufruire della promozione, è necessario inserire al momento dell’acquisto il codice TRENIDELLANEVE-BIT-5. È possibile applicare lo sconto su una spesa minima di 60 euro.

La novità dei “Treni della neve” e le proposte offerte dal binomio Trenord-Snowit verranno approfondite in due panel che avranno luogo nel corso dell’edizione 2025 di BIT. Il primo incontro, “Olimpiadi e grandi eventi, lo sport volano del turismo” (11 febbraio, ore 10:30, Pad. 9 – Sala Bit 2), vedrà tra i relatori Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord, mentre nel secondo appuntamento “Outdoor e active: l’irresistibile richiamo della natura” (11 febbraio, ore 12.30, Sala Bit 5 – Pad. 11) prenderà la parola Riccardo Maggioni, Co-founder e Managing Director di Sportit, società che detiene i brand Snowit e Discovera.

Tutte le informazioni sulle proposte sono disponibili su trenord.it, snowit.ski e discovera.it.

Le destinazioni dei “Treni della neve”

I biglietti integrati treno+navetta+skipass portano i viaggiatori senz’auto ai comprensori sciistici, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte si possono acquistare sulle piattaforme Snowit e Discovera e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi.

Aprica

Il biglietto integrato per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, sulla linea Milano-Lecco-Sondrio- Tirano, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass.

È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 63 euro e quello bigiornaliero a 93 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 111 euro per un giorno e 171 euro per due giorni.

Valmalenco

Anche chi vuole sciare in Valmalenco ha quattro opzioni: il biglietto singolo giornaliero a 63 euro, quello valido per due giorni a 93 euro, il biglietto adulto+ragazzo giornaliero a 111 euro e quello per due giorni a 171 euro.

Chi non scia e ama ciaspolare nella neve può invece optare per un pacchetto dedicato, a 61 euro, che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio (linea Milano- Lecco-Sondrio-Tirano), l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa, e il noleggio di ciaspole.

Madesimo

La proposta per Madesimo, in Valchiavenna, comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, lo shuttle per gli impianti e lo skipass giornaliero. Due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105 euro. L’offerta è valida solo la domenica.

La domenica Chiavenna è raggiungibile direttamente in treno da Milano Porta Garibaldi con il treno 10198 Milano Porta Garibaldi 7.22-Chiavenna 10.06. La corsa per il rientro è la 10199 Chiavenna 17.54 Milano Porta Garibaldi 20.38.

In alternativa, è possibile raggiungere Chiavenna con i treni della linea Milano-Lecco- Colico-Sondrio-Tirano, e da Colico utilizzare la linea Colico-Chiavenna.

Piani di Bobbio

Anche per i Piani di Bobbio la soluzione è duplice e cambia a seconda del giorno in cui si sceglie di raggiungerli e sciare: in periodi di bassa stagione (nei giorni dal 7 al 28 febbraio 2025 e dal 10 al 28 marzo 2025) il costo sarà di 55 euro, mentre in alta stagione (sabati e domeniche e dal 3 al 7 marzo 2025), il biglietto sarà venduto a 60 euro.

Nella soluzione sono compresi il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a Lecco, raggiunta dalle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Carnate-Lecco, S7 Milano- Molteno-Lecco, Como-Lecco, Lecco-Ponte San Pietro, la navetta dalla stazione al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero per l’accesso agli impianti.

Domobianca

Sono disponibili anche i biglietti integrati per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Domodossola, raggiunta dalla direttrice Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, salire a bordo di uno shuttle diretto agli impianti di Domobianca e godersi una giornata sugli sci con uno skipass giornaliero.

È possibile acquistare il ticket per il sabato o la domenica al prezzo unico di 49,50 euro.

L’offerta è valida nei weekend.

Tutti i dettagli sui “Treni della neve” e le novità sono disponibili sul sito Trenord, sulla pagina dedicata (https://www.trenord.it/giteintreno/treni-della-neve/), e sulle piattaforme Snowit e Discovera.

Gli orari aggiornati dei treni verso le destinazioni dei “Treni della neve” sono disponibili su trenord.it e App Trenord.