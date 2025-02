Trenord ha un nuovo CdA, “sulla gestione pesa però un sistema ferroviario senza concorrenza”

Si è insediato il nuovo CdA di Trenord, con un nuovo amministratore delegato che ha competenze di trasformazioni e ristrutturazioni aziendali. “Sembra essere questa l’indicazione dei soci di FNM, Trenitalia e della stessa Trenord a un’azienda che non riesce a scrollarsi di dosso l’immagine negativa di un servizio da tempo al limite degli impegni contrattuali” commenta Legambiente Lombardia. “Lo scenario monopolistico dei trasporti ferroviari lombardi non giova certo alla crescita di una domanda di mobilità sostenibile, quella espressa dal trasporto collettivo, inchiodata al 13% sul totale degli spostamenti nella regione”.

“Il trasporto collettivo è l’arma più efficace per la transizione ecologica ed energetica, ma in Lombardia – e, più in generale, in Italia – gli investimenti privilegiano la motorizzazione individuale, che alla luce dei fatti crea più problemi di quanti non ne risolva. Il PRMT (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti) in approvazione entro quest’anno non introduce, inoltre, nulla di realmente rivoluzionario per il trasporto ferroviario, né come infrastrutture né come servizio, prevalendo programmi di nuove infrastrutture viabilistiche e autostradali”.

«Facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione di Trenord per il compito di responsabilità che li attende» dice Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

«Ci aspettiamo che il nuovo CdA riveda il contratto di servizio in essere fino al 2033 per rendere meno difficile la vita di chi viaggia e attrarre nuova utenza. Così com’è, il servizio monopolistico di Trenord non è in grado di garantire la crescita del trasporto collettivo in Lombardia».