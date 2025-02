Tribunale di Varese in difficoltà: interrogazione urgente del senatore Alfieri al Ministro Nordio

“Ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro Nordio per avere delle risposte sulla situazione del Tribunale di Varese. Da anni il lavoro dei Procuratori e dei magistrati viene penalizzato dalla grave carenza di personale che colpisce il Tribunale con pesanti ricadute sulla sicurezza del nostro territorio”. A sostenerlo in una nota è il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri a Palazzo Madama.

Prosegue Alfieri: “Il personale amministrativo si trova quotidianamente a svolgere il proprio lavoro in una situazione emergenziale che inficia sulla qualità della propria mansione. Tutto questo comporta un disservizio che colpisce nel quotidiano cittadini e imprese. Come parlamentare del territorio sono preoccupato di questa situazione e sollecitato da più parti, non ultime le dichiarazioni del Procuratore Capo, mi sono attivato per chiedere al Ministro della Giustizia, con una interrogazione, di sapere se ‘sia a conoscenza della situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano gli Uffici giudiziari del Tribunale di Varese e se non intenda, accertata tale situazione, intervenire rapidamente per superare tale criticità, completando la pianta organica e dando al Tribunale di Varese la piena operatività nell’interesse dell’intera comunità varesina”.