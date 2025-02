Troppi intrusi durante la notte all’ospedale di Luino: la Uil Fpl lancia l’allarme e convoca un ‘assemblea

Un’assemblea generale è stata convocata dalla Uil Fpl giovedì prossimo, 6 febbraio, davanti all’ospedale di Luino. Al centro del dibattito la sicurezza all’interno del Confalonieri.

« Sono ormai troppe le segnalazioni dei dipendenti su presenze indebite, spesso fastidiose se non aggressive – spiega Antonio Negro, delegato UIL FPL dell’Asst Sette Laghi – Estranei bivaccano nell’area cantiere al quinto piano dove ci sarà l’ospedale di comunità: hanno danneggiato alcune aree e imbrattato i muri. Senzatetto, già noti alle forze dell’ordine per risse e aggressioni, trascorrono la notte nell’area chirurgica. Altri dormono al terzo piano nel day hospital. Arrivano anche nei reparti di degenza con gli ascensori. Per non parlare degli episodi che avvengono in pronto soccorso dove spesso arrivano persone sotto effetto di alcol e droghe. La situazione non è più sostenibile: chi è in portineria si vede apostrofare con toni minacciosi e ovunque si vedono i segni di questi passaggi tra bottiglie vuote, cartacce, siringhe usate».

La questione è al vaglio della direzione aziendale che, attraverso l’ufficio tecnico, sta intervenendo per chiudere i varchi d’accesso. È in corso anche un confronto con le forze dell’ordine chiamati a intervenire per riportare la calma.

« I lavoratori chiedono una soluzione risolutrice – spiega ancora Antonio Negro – non si sentono sicuri perchè si tratta di incursioni pericolose, sono soggetti spesso alterati che diventano aggressivi. Per questo come UIL FPL abbiamo indetto quest’assemblea che si terrà dalle ore 11.00 alle ore 15.00, nell’area interna adiacente la portineria del presidio di Luino».

L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutte le istituzioni che possono avere un ruolo per risolvere il problema.