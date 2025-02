“Tu mi fai girar… come fossi una pagina”, incontro tra parole e musica a Gallarate

L’evento organizzato da Lallaland è in programma martedì 11 febbraio alla libreria Librando

Lallaland organizza alla libreria Librando di Gallarate Tu mi fai girar… come fossi una pagina: un incontro tra musica e parole per riflettere in leggerezza. L’appuntamento è martedì 11 febbraio alle 20:45.

L’evento è a cura di Barbara Macchi, animatrice socio-culturale appassionata di letture animate per bambini e adulti di teatro e di musica.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione al questo link.