Tutto pronto per il Carnevale di Bodio Lomnago

Domenica 2 marzo le strade di Bodio Lomnago si animeranno di musica, colori e divertimento in occasione del Carnevale 2025, un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni locali.

Il programma della giornata prevede:

Corteo Mascherato con musica e balli, che attraverserà il paese da Bodio a Lomnago.

A seguire, il Carnival Party presso Villa Puricelli, con spettacoli di clown e mangiafuoco, giochi e animazione per bambini, inclusa la baby dance.

L’appuntamento è fissato per le 14:30 in Piazza Don Cesare Ossola a Bodio Lomnago, da dove partirà il corteo in maschera.

In caso di maltempo, l’evento si terrà direttamente presso Villa Puricelli.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di diverse realtà associative del territorio, tra cui Associazione Amici di Filippo, Pro Bodio Lomnago, Il Quadrifoglio Centro Ricreativo Anziani, Radio Village Network e Asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago.