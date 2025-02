Ubriaco e molesto in centro dalla Polizia Locale. Denunciato un uomo a Busto Arsizio

Pomeriggio movimentato quello di oggi, lunedì, per la Polizia Locale di Busto Arsizio che è dovuta intervenire in centro a causa di un uomo molesto e in evidente stato di ubriachezza che si aggirava con una bottiglia di vetro in mano.

Verso le ore 15,30 un equipaggio del nucleo di sicurezza urbana impegnano in servizio di pattugliamento è intervenuta in quanto diversi passanti segnalavano la presenza di una persona molesta che con una bottiglia di vetro in mano creava disturbo ai passanti.

L’uomo, poco più che trentenne di origine sudamericana, è stato fermato dalla pattuglia del comando bustocco, la quale, dopo il suo rifiuto di fornire i propri documenti, prontamente metteva a termine gli atteggiamenti di disturbo e di pericolo per l’incolumità pubblica causati dal soggetto accompagnandolo negli uffici dei Molini Marzoli per ulteriori accertamenti.

Lo straniero, regolare sul territorio nazionale, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per essersi rifiutato di mostrare un documento valido agli agenti; allo stesso è stato notificato un ordine di allontanamento (“Daspo Urbano”) dal Comune di Busto Arsizio.