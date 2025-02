Ultimo appuntamento con la presentazione del bando sull’inclusione nel mondo del lavoro a Varese

Il prossimo 19 febbraio si terrà a Ville Ponti la tappa conclusiva del tour di presentazione del Bando “Modello lavoro inclusivo nelle imprese lombarde” di Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia.

Lo stanziamento complessivo è di 2,5 milioni con l’obiettivo di sostenere le imprese lombarde nel promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con la Prassi di riferimento UNI/PdR 159:2024 “Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi”.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali, professioniste e professionisti del campo dell’inclusione e della formazione. Ad aprire i lavori saranno Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro Regione Lombardia, e Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio Varese.

Seguirà una tavola rotonda con interventi di:

● Stefano Tomasoni, Referente Area Progetti di Unioncamere Lombardia.

● Carmelo Antonio Lauricella – Consigliere provinciale delegato al Lavoro

● Michele Frattini, Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese.

● Sara Carta, esperta di finanza agevolata per le aziende.

● Michela Degiovanni, avvocata e consulente specializzata in inclusione.

● Beppe Bruni, Direttore Risorse Umane CAUTO-cantiere autolimitazione cooperativa sociale.

Sarà un momento importante per confrontarsi sull’inclusione lavorativa e scoprire come il bando può trasformare la diversità in una risorsa competitiva per le imprese lombarde. Seguirà un coffee break di networking.