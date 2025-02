Un anno di lavori tra Varese e Gavirate, i sindaci di Barasso, Casciago e Luvinate scrivono a Prefettura, Questura e vigili del fuoco

Promozione di un incontro congiunto tra le istituzioni coinvolte per la definizione di un piano per la sicurezza, per lo studio di soluzioni viabilistiche alternative, per l’individuazione di protocolli operativi per la gestione di eventuali emergenze.

Sono queste alcune delle richieste che i sindaci di Barasso, Casciago e Luvinate Lorenzo Di Renzo Scolari, Mirko Reto e Alessandro Boriani hanno formalizzato in una lettera inviata all’attenzione di Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco in occasione della nuova riunione del Tavolo di Lavoro tra i tre Comuni costituito in vista dei lavori sulla dorsale idrica che coinvolgerà la statale 394 nel tratto Luvinate-Casciago nei prossimi mesi.

“Desideriamo portare alla vostra attenzione le forti preoccupazioni legate ai lavori di sdoppiamento sulla dorsale idrica. L’intervento, che avrà durata stimata di oltre un anno, comporterà sensi unici alternati regolati da impianti semaforici con un impatto significativo sulla viabilità principale, sulla sicurezza stradale, sulla gestione delle emergenze; un ulteriore aspetto di grande preoccupazione – si legge nella lettera – riguarda il forte traffico che si riverserà sulle piccole vie parallele dei nostri comuni, con il rischio di congestionamenti”.

Nel corso della riunione, i sindaci hanno inoltre incaricato le rispettive Polizie Locali, presenti all’incontro, di formalizzare un’analisi dei provvedimenti già in vigore e di studiare eventuali misure congiunte da avviare nei prossimi mesi.