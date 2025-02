Un anno di servizio civile alla Sacra Famiglia: 12 mesi a Cocquio Trevisago al servizio delle persone con disabilità

Sono 3 i posti messi a disposizione da Fondazione Sacra Famiglia nel Varesotto, nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale 2025, con scadenza per la presentazione delle domande

fissata il 18 febbraio 2025. L’opportunità è riservata a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a

un’esperienza di crescita personale e professionale nell’ambito dell’assistenza a persone con

disabilità.

La sede di Sacra Famiglia interessata è quella di Cocquio Trevisago, dove sono ospitate persone

adulte con disabilità: una struttura che offre ai volontari un percorso formativo e operativo di

grande valore umano e sociale.

I giovani selezionati avranno l’opportunità di essere coinvolti nel progetto “Con un sorriso”, rivolto a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, favorendone l’autonomia, le relazioni

sociali e il benessere complessivo. Le attività previste includono momenti di socializzazione, supporto nelle attività quotidiane e iniziative per il tempo libero.

L’esperienza avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 1145 ore annue distribuite su 5

giorni a settimana (dal lunedì alla domenica, per 5 ore al giorno). I giovani riceveranno un

assegno mensile di 507,3 euro. Alla conclusione del percorso formativo, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza del Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, valido per un futuro inserimento lavorativo in qualsiasi settore; inoltre i giovani che

concludono il percorso hanno diritto a dei posti riservati nei concorsi pubblici, pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale. L’avvio del progetto è previsto per maggio 2025.

I giovani interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il bando ufficiale: per

maggiori informazioni e supporto nella candidatura, è possibile contattare il nostro sportello “Info

Giovani” al numero 3389330685, anche tramite WhatsApp.

Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili. Grazie ai suoi 2000 professionisti, nel 2023 ha assistito oltre 15.500 persone tra minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo 158.000 prestazioni sanitarie e socioassistenziali.