Un anno pieno di attività con Ecosistema Valle del Lanza 2025

La nuova stagione di appuntamenti con il Parco Valle del Lanza è pronta a partire. Anche per il 2025, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno organizzato un ricco programma di eventi che, da febbraio a novembre, permetteranno di esplorare e approfondire la conoscenza dell’ecosistema locale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con guide, professionisti e appassionati di varie discipline, si concentra sull’analisi e la tutela dell’ecosistema, offrendo numerosi spunti di approfondimento. Tra i temi trattati figurano la geologia, il foraging, la gestione degli ecosistemi acquatici e lo studio del micromondo sviluppatosi sulle pareti delle cave di molera. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai dieci anni del Monumento Naturale e al primo soccorso per la fauna ferita, in collaborazione con il CRAS di Vanzago.

I primi appuntamenti in programma

Il calendario degli eventi si apre con due incontri di grande interesse:

Domenica 23 febbraio: il dottor Andrea Di Capua guiderà i partecipanti alla scoperta delle rocce del fondovalle, che raccontano milioni di anni di storia.

Lunedì 24 febbraio: con il programma Viandanti del Lunedì di Archeologistics, sarà possibile visitare il Mulino Bernasconi e la Chiesa di San Matteo a Malnate, unendo cultura e territorio.

Tutte le attività sono gratuite e le informazioni tecniche, insieme alle modalità di iscrizione ai singoli eventi, sono disponibili sul sito Insubriparksturismo.

Il programma completo degli appuntamenti può essere scaricato al seguente link: Parco Valle del Lanza.