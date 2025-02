Un laboratorio a Materia con Varese Corsi per scoprire le tecniche pittoriche più antiche

Da giovedì 6 marzo, dalle 19:00 alle 20:00 è in partenza a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, un corso sulle tecniche pittoriche più antiche.

Pensato con Varese Corsi, il laboratorio permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza unica nel mondo dell’arte e delle tecniche di pitture utilizzate nel corso del tempo dagli artisti. Dall’affresco al graffito, dalla tempera all’uovo all’incisione, fino al mosaico vitreo a tecnica diretta sarà possibile ripercorrere alcune delle tappe storiche e artistiche di alcune opere d’arte.

A guidare il corso saranno le due docenti Chiara Colombo e Milena Maesani, esperte restauratrici.

Inoltre è previsto anche una parte più pratica oltre a quella teorica per dare forma alla propria creatività. Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui.

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.