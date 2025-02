Un nuovo defibrillatore a Materia, Spazio Libero VareseNews

Martedì 18 febbraio grazie alla collaborazione con l’associazione Cislago Cuore, è stato installato un defibrillatore all’esterno di Materia, il nuovo Spazio Libero VareseNews che si trova in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno. Un passo importante per garantire maggiore sicurezza a chi frequenta lo spazio e alla comunità del territorio.

La presenza di un defibrillatore può fare la differenza in situazioni di emergenza, permettendo un intervento rapido in caso di arresto cardiaco. Per questo, l’iniziativa vuole essere un segnale di attenzione alla salute pubblica e alla prevenzione, rendendo Materia non solo un luogo di incontro e cultura, ma anche più sicuro per tutti.