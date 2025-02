Un pomeriggio a Busto Arsizio dedicato a chi assiste i propri cari affetti da demenza

Yoga, giochi creativi e anche incontri con esperti per chiedere consigli. Si tratta dell’evento “Il Filo di Bartolo” che si terrà domenica 9 marzo alla Parrocchia di San Luigi e Beata Giuliana a Busto Arsizio. Un appuntamento pensato per chi assiste i propri cari affetti da demenza. Durante il pomeriggio si articoleranno diverse attività (dalle 15:30 alle 18:30). Particolare attenzione sarà dedicata all’assistenza domiciliare, con esperti disponibili per supporto e consigli. Di seguito la locandina informativa